Mousa Dembélé est de passage en Belgique et s’est exprimé devant le micro de Sporza sur son avenir en équipe nationale.

Il n’a pas confirmé textuellement qu’il quittait les Diables mais il l’a fait comprendre. Cela confirme bien ce que nous évoquions dans nos colonnes le mois dernier. "Avant de partir en Chine, j’ai dit à Roberto Martinez que je mettais un terme à ma carrière en équipe nationale", dit Dembélé. "Martinez a demandé d’attendre la fin de la saison en Chine. Je vais donc d’abord lui communiquer ma décision avant de l’expliquer à la presse. C’est plus honnête. Oui, j’ai entendu que Fellaini est à nouveau disponible, mais chaque situation est différente. Dans mon cas, ma décision n’a rien à voir avec l’Euro, mais avec ma famille et ma situation physique." En d’autres mots : Martinez doit déjà savoir que Dembélé (82 caps et 5 buts) va lui annoncer qu’il arrête.

.