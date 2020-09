La retraite de Vincent Kompany en est un premier signe marquant : la défense des Diables rouges est vieillissante et ne sera pas éternelle. Si Toby Alderweireld est encore un jeune trentenaire (31 ans), Jan Vertonghen (33 ans) et Thomas Vermaelen (34 ans) ne seront plus infaillibles dans les prochaines années. C’est donc le moment pour la jeunesse belge de prendre la relève. Et un joueur l’incarne à merveille : Jason Denayer.

Du haut de ses 25 ans, le défenseur de Lyon sort d’une grosse saison et semble avoir les épaules pour devenir une valeur sûre de l’arrière-garde de Roberto Martinez. Et il a les arguments pour. La preuve.

1 Il est en grande forme Récent demi-finaliste de la Ligue des champions avec la surprenante équipe de Lyon, Jason Denayer a notamment été impérial face au Manchester City de Kevin De Bruyne, en quarts de finale. "Il fait d’ailleurs partie des tauliers de l’OL depuis l’arrivée de Rudi Garcia", explique Leye, qui a beaucoup apprécié les récentes performances du Diable rouge sur la plus belle scène d’Europe. "On l’a vu être costaud dans les duels, faire de belles couvertures mais aussi montrer de belles qualités de vitesse, comme lorsqu’il est allé rechercher Sterling, parti en profondeur. Techniquement, il a également montré de très belles choses. Il ne faut pas oublier qu’il a été à bonne école : Denayer a été formé à l’Académie Jean-Marc Guillou, puis à Manchester City. Deux références."

2 Il est devenu un leader

À Lyon, Jason Denayer fait partie des capitaines de Rudi Garcia, en alternance avec Memphis Depay. Ce qui lui a permis de développer des qualités de leader, dont ne peuvent pas (ou pas encore) se targuer des joueurs comme Boyata, Mechele ou Cobbaut.