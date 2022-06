S’il y a un point noir à retirer de la soirée, c’est le but encaissé par les Diables. Sur celui-ci, Robert Lewandowski s’est retrouvé seul derrière la défense… mais pas en position de hors-jeu.

"Je dois regarder les images mais j’ai essayé de jouer le hors-jeu", expliquait Leander Dendoncker. "J’ai essayé de faire de mon mieux dans cette position que je connais. Et je suis heureux d’avoir marqué mon premier but en sélection, d’une frappe lointaine. C’était spécial. Surtout que je suis plutôt le genre de joueur qui marque de la tête d’habitude (rires)."

La performance du joueur de Wolverhampton, qui a marqué des points dans la course à une titularisation dans le trio défensif lors du Mondial, a impressionné le sélectionneur. "On ne donne parfois pas assez de crédit à Leander. Mais quand il y a un manque, il est toujours là. Il ne laisse pas tomber l’équipe, il brille comme un joueur qui sent les choses. Il a été très alerte. C’était sa performance la plus mature en équipe nationale. Il est toujours fiable."

Et c’est sa plus grande qualité.