Cette action n’en est plus à hanter ses nuits mais elle escortera encore un petit bout de temps Leander Dendoncker qui fait tout pour s’en défaire.

Dans ce combat avec ses tourments, avec cette faute pleine de naïveté sur Troy Deeney qui a précipité l’élimination des siens en demi-finale de Cup contre Watford le 7 avril dernier, le Diable a peut-être asséné le coup de grâce.

Non, Wolverhampton ne reviendra plus cette saison à Wembley et a manqué une opportunité de marquer l’histoire. Ce qui n’empêchera pas cette saison, celle de la remontée en Premier League, de devenir sans doute historique.

En s’imposant contre Fulham (1-0), les Wolves ont fait un très grand pas vers la septième place. Celle que Christian Kabasele qualifiait dans le Grand Debrief de "best of the rest" reste une place d’honneur. Qui pourrait aussi se doubler d’un ticket européen en cas de victoire de Manchester City sur… Watford en finale de la Cup.

"Nous la voulons vraiment. C’était important de rester septième après cette journée et j’espère qu’on va pouvoir le rester. Ce serait merveilleux, nous avons fait une belle saison avec beaucoup de grands moments. Terminer septième pour notre première saison en Premier League, ce serait pas mal", a souligné Dendoncker.

Wolverhampton pourrait sécuriser cette place si Leicester ne bat pas Manchester City ce lundi avant même ce déplacement brûlant à Liverpool où les Reds joueront leur ultime carte pour le titre. Le tout grâce au Diable donc. En première mi-temps déjà, l’ancien Anderlechtois s’était procuré la plus belle occasion des siens. D’une détente magistrale, il s’était élevé au-dessus de tout le monde pour reprendre le ballon de la tête mais échouer sur la barre.

Sa seconde opportunité a été la bonne avec une reprise de l’intérieur du droit pleine de maîtrise aux airs de revanche.

"Je me sens mieux qu’après la demi-finale de Cup et ma faute sur Deeney. Je me suis senti coupable et je voulais me rattraper", a reconnu le joueur. "Je suis vraiment content de marquer. J’ai été proche de le faire lors des derniers matchs et je voulais marquer. C’était une superbe passe décisive aussi. J’ai failli marquer en première période de la tête, j’étais ravi de finalement le faire."

Pour pouvoir rêver. Plus de Troy Deeney, non, mais de Ligue Europa.