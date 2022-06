Le médian de Wolverhampton a été le troisième défenseur. Une demi-surprise, et la confirmation que Martinez compte avant tout sur ses "anciens".

Il n’est pas possible d’analyser la prestation de Leander Dendoncker sans parler du but de Robert Lewandowski. Le débat, même après avoir revu la phase cinq fois, n’était pas tranché, selon les avis. Est-ce Dendoncker qui est fautif, parce qu’il n’a pas suivi l’attaquant polonais, parti dans son dos ? Ou est-il la victime du mauvais alignement de Carrasco, qui annule le hors-jeu, Dendoncker s’alignant, lui, sur Vertonghen et Alderweireld ? Jouer le hors-jeu si près du but est un risque, quoi qu’il en soit.