Leander Dendoncker n'est plus un rookie. Mine de rien, le milieu, qui peut aussi évoluer en tant que défenseur central, attaque sa quatrième saison en Premier League. S'il a commencé timidement son aventure anglaise (une seule titularisation après 20 journées de championnat en 18/19), il est devenu indéboulonnable chez les Wolves. En disputant les 38 rencontres de PL l'année suivante d'abord. Et en étant le cinquième joueur de champ le plus utilisé en championnat l'an dernier ensuite.

Depuis son arrivée, son statut a donc changé. Comme il l'avoue sur le site internet du club. "Je suis l'un des joueurs les plus expérimentés. Et c'est à moi d'essayer d'aider les jeunes joueurs en étant un bon exemple" commence-t-il.

A 26 ans, il n'est pas encore parvenu à devenir titulaire en équipe nationale. Mais il est un taulier du vestiaire de Wolverhampton. Et le changement d'entraîneur n'a absolument rien changé à son statut. En effet, Nuno Espírito Santo est parti. Bruno Lage est arrivé. De quoi partir sur de nouvelles bases. "Tout est nouveau et il faut toujours du temps d'adaptation pour tout préparer. Non seulement pour les joueurs, mais aussi pour le staff" avoue-t-il. "Nous devons apprendre à nous connaître entre les joueurs et le staff. Un temps d'adaptation est nécessaire. Même si nous n'avons plus beaucoup de temps car la saison commence ce week-end."

Clairement, Nuno Espírito Santo aura marqué les Wolves de son empreinte. "Cela ressemble à une nouvelle ère. Les quatre dernières années ont été un grand voyage pour toutes les personnes au sein de ce club" confesse-t-il. "Mais maintenant, il y a un nouveau manager. C'est un nouveau départ pour tout le monde. A nous de créer un nouveau chapitre pour écrire l'histoire de ce club. Nous allons essayer de faire tout notre possible pour y parvenir."

Depuis son arrivée, le joueur comme son club n'ont cessé de grandir. "Il y a quatre ans, Wolverhampton montait en Premier League. L'an dernier, nous avons joué un quart de finale de la Ligue Europa. Je pense que c'est un exploit énorme pour ce club."

Clairement, le calendrier n'a pas gâté Dendoncker et ses coéquipiers. Ils se déplaceront tout d'abord à Leicester avant de recevoir Tottenham, de son ancien manager donc, et Manchester United. Malgré cela, le Belge reste confiant. "Lorsque je parle à mes amis qui évoluent en Premier League, ils disent tous que c'est difficile de venir jouer aux Molineux (NDLR le stade des Wolves). Notre équipe possède une très bonne assise défensive. Ce n'est plus un secret. Avec les blessures et le Covid, notre saison a été malheureuse l'an dernier. Ce n'est pas une excuse car cela n'était facile pour personne. Mais tout le monde a vu que nous pouvions être une équipe redoutable. Malgré cette entame difficile, nous devons nous tenir prêts pour nous battre."

Personnellement, le joueur a tout fait pour être physiquement au niveau en ce début de saison. "Avec mon expérience, je sais ce qu'il faut faire ou ne pas faire en vacances afin d'être prêt pour le début de saison" ajoute-t-il.

Après deux ans d'absence, les supporters vont enfin pouvoir revenir dans les stades. Une nouvelle qui réjouit Leander Dendoncker. "Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons moins bien performé l'an dernier. Chaque match à domicile était une corvée pour l'adversaire. Principalement à cause des fans. Ils jouent un rôle crucial dans les succès du club. J'espère que le stade sera plein au plus vite."