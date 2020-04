Le Belge était l'invité de la chaîne de Leicester City, LCFC TV.

Arrivé cet été en provenance de la Sampdoria, Dennis Praet commençait tout doucement à trouver sa place dans le milieu de terrain de Leicester City quand la crise du coronavirus a éclaté. Depuis lors, les compétitions sont à l'arrêt et l'ancien Anderlechtois est confiné avec sa famille.

Ce mardi, Praet était l'invité de la chaîne du club, LCFC TV qui contacte tour à tour les joueurs pour prendre de leurs nouvelles et leur demander comment se déroule le confinement : "Je suis ici en bonne compagnie avec ma famille", débute le milieu de terrain, "Ce n'est pas la période la plus agréable mais nous devons passer par là. Je suis quelqu'un de très 'famille', donc j'en profite. Mais ce n'est quand même pas une période facile. Toutes les choses de mon quotidien me manquent."

Mais Dennis Praet ne reste pas inactif durant cette période puisque le club lui a donné, comme à tous ses coéquipiers, un programme d'entraînement individuel à suivre scrupuleusement. "Nous devons surtout courir parce que nous devons entretenir notre condition. À côté de cela, j'ai regardé beaucoup de séries et de films. J'ai bien aimé la dernière saison de Money Heist, la Casa de Papel en espagnol et également la troisième saison de Ozark. Mais je fais aussi des petits jeux en famille."

"Nous possédons une conversation de groupe avec toute l'équipe, comme ça nous pouvons rester en contact. C'est plutôt bizarre de ne pas les avoir vu pendant un mois parce que d'habitude, nous sommes tous les jours ensemble", a conclu Praet.