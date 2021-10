Hormis Courtois et Carrasco, qui ont lâché quelques phrases devant les micros de la télévision, aucun Diable n’a parlé à la presse après la défaite surréaliste de jeudi. Et ce vendredi, aucune activité médiatique n’était prévue. Heureusement, le Diable rouge et néo-Turinois Dennis Praet, légèrement blessé aux ischios depuis deux semaines, a pris le temps de nous rencontrer en plein centre de Turin pour une longue interview.

Depuis la fin août, Praet est loué avec option d’achat non obligatoire par le Torino, 11e en Serie A, où il espère relancer sa carrière. Il habite à quelques pas de la jolie Piazza San Carlo, où on s’est donné rendez-vous, au Caffè Mokita. Seule condition imposée par son club pour qu’il puisse nous accorder un entretien : qu’il ne parle pas de sa blessure ou de Torino. Le club est tellement fier qu’un grand nom comme Praet ait opté pour Il Toro, qu’il doit donner sa première interview turinoise aux canaux de communication du club. Mais on avait assez de sujets à traiter avec lui, comme les Diables, Leicester et Anderlecht.

Dennis, vous étiez présent au stade de la Juventus, jeudi.

"Oui, j’avais une place très haut dans les tribunes, avec les familles de joueurs belges. J’avais déjà joué dans le stade de la Juve (NdlR : il y a perdu trois fois avec la Sampdoria) mais c’était impressionnant de voir un match depuis les tribunes pentues."

