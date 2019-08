Dennis Praet s'est dit très heureux d'avoir été appelé "en dernière minute" par Leicester City en Premier League où il a signé un contrat de cinq ans. Il y rejoint un ami, Youri Tielemans.

"C'était un appel de dernière minute, mais je suis très enthousiaste d'avoir signé", a confié Dennis Praet, 25 ans, vendredi sur le site de sa nouvelle équipe au lendemain de l'annonce de son transfert. "Cela a toujours été un rêve de jouer en Premier League et jouer dans une équipe qui progresse aussi bien que Leicester, cela m'intéresse. je suis très heureux. C'est une étape parfaite pour moi."

Dennis Praet va ainsi retrouver Youri Tielemans de son époque anderlechtoise (2011-2016) avant que le Louvaniste ne rejoigne la Sampdoria en 2016. "C'est un très bon ami et je pense qu'il peut m'aider pour un tas de choses. J'espère que nous pourrons trouver une bonne connexion sur le terrain. C'est très important aussi", espérant ainsi convaincre son nouvel entraîneur Brendan Rogders. "Je lui ai parlé plusieurs fois. C'est un gars vraiment sympa qui connaît très bien le football. Pour l'instant, je pense à l'équipe et j'espère que nous allons pouvoir aller le plus haut possible. Décrocher une place européenne, ce serait parfait", a ajouté le milieu de terrain, ancien Soulier d'Or.

Leicester entamera son championnat dimanche contre Wolverhampton où évolue un autre ancien de la maison 'Mauve' Leander Dendoncker.