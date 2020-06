Deux buts et trois passes décisives en 338 minutes de Bundesliga. Voici les statistiques de Thorgan Hazard depuis son retour sur les pelouses allemandes après la crise du Covid-19. En tout, le frère d'Eden Hazard est décisif toutes les 67 minutes depuis quatre matchs. Il est devenu l'un des joueurs de Bundesliga les plus productifs en étant juste devancé par l'inévitable Jadon Sancho, auteur d'un triplé ce week-end, qui se montre décisif toutes les 42 minutes. Par contre, il tient plus que la comparaison avec l'attaquant de la Mannschaft Timo Werner (86 min) et les joueurs du Bayern que sont Robert Lewandowski (90 min), Leon Goretzka (113 min) et Thomas Müller (115 min). Des statistiques remarquables qui donnent encore un peu plus de crédit au Diable rouge qui réussit une première saison éblouissante du côté du Borussia Dortmund.