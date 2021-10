Il a cassé la démarche et sa carrière en est ressortie fracturée. Depuis le 10 juillet 2018 avec ce but contre les Diables et la célébration iconique qui a suivi, un package le faisant entrer de plain-pied dans le panthéon des bourreaux des Belges quelque part entre Peter Prendergast, David Platt, Kurt Röthlisberger et Hal Robson Kanu, Samuel Umtiti s’est perdu. Sur toute la ligne.

Avant cette brillante campagne de Russie, le gaucher avait disputé 83 matchs avec le Barça (sur 118 possibles), s’imposant comme le complément idoine de Gerard Piqué. Après, le voilà avec 49 apparitions alors que son club a disputé 175 rencontres.

Comment expliquer un tel déclassement ? La réponse est à chercher dans l’état physique du joueur.