Personne n’en doutait mais la finale de la Ligue des champions a rappelé à quel point Thibaut Courtois était fort. À 30 ans, le gardien est au sommet de son art et au sommet du podium des meilleurs portiers de la planète pour la majorité des spécialistes. Il n’y a donc aucune discussion pour la place de numéro un chez les Diables. D’autant que la star du Real veut aller jusqu’à l’Euro 2024 avec l’équipe nationale.

Derrière Courtois, c’est beaucoup plus flou par contre. Le forfait du titulaire pour les quatre matchs de Ligue des nations va permettre d’obtenir quelques certitudes, à cinq mois de la Coupe du monde. On fait le point pour les postes de numéro deux, trois et même pour l’avenir, avec l’avis éclairé d’un grand spécialiste : Silvio Proto.