Un vrai choc. Voilà comment on pourrait qualifier la rencontre entre le Portugal et la Belgique. Et le match a déjà commencé dans les médias. Ce dimanche matin, A Bola a abordé cette rencontre en Une avec un titre assez évocateur. "Belgas ao jantar" ce qui signifie "Des Diables au diner". Le tout avec des gaufres "belges" comme pour annoncer que les Portugais allaient manger les Diables rouges.