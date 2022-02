Comme de vrais Madrilènes, ils étaient placés, maillot blanc sur le dos, dans la tribune du Parc des Princes réservée aux supporters visiteurs ce mardi soir. A la différence près que le car qui les a emmenés jusqu'à Paris venait de Bruxelles et non d'Espagne. "Nous sommes forcément déçus du résultat", a réagi à chaud juste après le match Michael, président du club de supporters Pena Madrista Belgica Blanca, basé à Jette. "Mais nous avons pu voir un grand Thibaut Courtois."

© DR



Le gardien des Diables rouges, auteur d'une prestation XXL, a opéré juste devant la cinquantaine de ces Belges qui portent le Real Madrid dans leur coeur. "Ma maman est espagnole et j'ai toujours soutenu le Real Madrid", sourit Michael. "La plupart des membres de notre club ont des racines espagnoles. Nous supportons évidemment Thibaut Courtois et Eden Hazard mais nous sommes avant tout des fans du Real."

Cela fait deux années que ce fan club officiel du Real, composé d'une petite centaine de membres, a vu le jour à Bruxelles. "Et ce déplacement à Paris était notre tout premier. Avec la pandémie, ce n'était pas possible d'organiser cela plus tôt. Mais nous allons évidemment réitérer ce genre d'organisation à l'avenir. Nous aimerions d'ailleurs aller à Madrid le 9 mars pour le match retour, même si ça ne sera pas facile d'obtenir des tickets puisque le stade Santiago Barnabéu n'accueille que 70% de sa capacité maximale à cause des travaux."

Défaits 1-0 grâce à un exploit de Kylian Mbappé dans les dernières secondes de ce choc des huitièmes de finale de Ligue des champions, les joueurs du Real Madrid auront en tout cas bien besoin du soutien inconditionnel de leurs socios dans trois semaines.