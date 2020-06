Grâce au projet Développement de l'UEFA, nos Diables rouges vont pouvoir suivre des formations en vue d'une carrière d'entraîneur.

Nos Diables rouges bientôt de retour sur les bancs d'école ? Grâce à un projet mis en place par l'UEFA, ceux-ci, tout comme les Red Flames, peuvent suivre des cours en vue de l'obtention des diplômes UAEFA B et A. En raison du coronavirus, de nombreuses sessions sont organisées en ligne en ce moment.



Le cours s’étend sur deux à trois saisons et est organisé pendant les stages des équipes nationales à Tubize. C’est ensuite que les joueurs peuvent mettre en pratique les connaissances acquises, ce au sein des équipes de jeunes de leurs clubs respectifs. Mais la crise sanitaire les oblige aujourd’hui à le faire depuis la maison, derrière leur ordinateur.

Les Diables Rouges entrant en ligne de compte pour la formation, sont les joueurs qui totalisent 50 sélections ou plus ou ceux qui faisaient partie de la sélection ayant participé à la campagne qualificative pour le Mondial 2018 ou à cette phase finale. Les joueurs issus de cette génération en équipe nationale (de jeunes) et qui totalisent au moins 20 sélections en équipe A, font aussi partie de ce groupe.

23 joueurs se sont inscrits : Dedryck Boyata, Koen Casteels, Nacer Chadli, Laurent Ciman, Kevin De Bruyne, Steven Defour, Guillaume Gillet, Christian Kabasele, Nicolas Lombaerts, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Thomas Meunier, Simon Mignolet, Divock Origi, Sébastien Pocognoli, Dennis Praet, Matz Sels, Timmy Simons, Leandro Trossard, Youri Tielemans, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen et Axel Witsel.

"Mon expérience en la matière est déjà très positive, même en devant travailler dans des circonstances plus difficiles aujourd’hui. La solution des cours de groupe fonctionne bien et, grâce aux tâches individuelles qui nous sont confiées, nous restons engagés. En ce qui me concerne, j'ai déjà beaucoup appris et j'attends déjà avec impatience la prochaine session", a expliqué Simon Mignolet dans le communiqué de l'Union belge.