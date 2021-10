Romelu Lukaku et Thierry Henry partagent quelques similitudes, outre qu’ils sont attaquants. Tous les deux ont été précoces dans le club où ils ont été formés, avant de partir pour une première aventure à l’étranger qui n’a pas été un succès immédiat (Henry à la Juventus, Lukaku à Chelsea).

Si l’histoire a été différente pour le Français, encore plus avec la sélection, quelques points communs persistent entre le Diable rouge et l’entraîneur adjoint de la sélection belge. Henry et Lukaku ont en effet la même passion pour le jeu et son histoire, et quelques centres d’intérêt en dehors du terrain, comme le basket-ball.

(...)