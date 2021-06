Ça aurait pu être la première polémique de l’Euro mais elle s’est éteinte en quelques heures à peine. "La moitié des Diables a refusé le vaccin", écrivait-on dans certains médias flamands mercredi matin. Mais la vérité est bien différente.

L’entièreté du staff et plus de la moitié des joueurs ont reçu une première injection du vaccin Pfizer lundi. Cela faisait suite à une analyse du sang de chaque joueur puis à une réunion où des médecins ont fait un exposé de la situation. "C’est une question à la fois médicale et sportive. Certains ont déjà eu le virus et ont développé des anticorps", explique Roberto Martinez.