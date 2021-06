Avec ses 709 matchs officiels (689 en club et 20 en équipe nationale), Olivier Deschacht est l’un des ex-joueurs les plus expérimentés de l’histoire du football belge. Et il connaît la majorité de nos Diables actuels comme sa poche. À lui l’honneur - cinq semaines après avoir annoncé sa retraite de joueur pro - d’être chroniqueur de La DH lors de cet Euro.

Olivier Deschacht, voyez-vous la Belgique ramener la coupe le 12 juillet ?

"Non. Pour moi, la France est le grand favori. Elle a plus d’atouts que nous. La demi-finale doit être l’ambition."



(...)