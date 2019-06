Adnan Januzaj est le cinquième meilleur dribbleur d'Europe. Eden Hazard est huitième.

Les Diables squattent le classement des meilleurs buteurs de la saison. Eden Hazard truste la huitième place du top. Adnan Januzaj est trois rangs devant lui.

Il y a du football chez les Diables et les statistiques compilées par Planet Football le confirment un peu plus avec deux Belges parmi les 10 meilleurs dribbleurs de la saison 2018-19. Le site a volontairement façonné son top parmi les membres des cinq plus grands championnats et les joueurs avec au moins 1.000 minutes de jeu au compteur.

Adnan Januzaj est le mieux classé des deux hommes. Le joueur de la Real Sociedad réussi en moyenne 4,7 dribbles par match. Des chiffres d'autant plus impressionnants que le joueur a été blessé en début de saison et a connu une rechute au mois d'avril. Cela ne l'a visiblement pas empêché de tourner à plein régime lorsqu'il était sur le terrain.

Il devance tout de même de beaux noms. Notamment Lionel Messi qui est juste derrière lui à la sixième place avec 4,5 dribbles. L'Argentin devance Eden Hazard qui se place à une belle huitième place (4,2).

Le classement général est dominé par Sofiane Boufal de Southampton qui passe 6,2 dribbles par match.