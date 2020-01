Non, Philippe Albert n'est malheureusement pas choisi parmi ces deux joueurs.

The Sun est le tabloïd anglais le plus vendu outre-manche. Aujourd'hui, il a décidé de sortir le meilleur onze de l'histoire de la Premier League. Deux belges se retrouvent dans ce classement: Vincent Kompany et Eden Hazard.

Pour Vince The Prince, le Sun ajoute: "Le défenseur belge a été capitaine de Manchester City au cours de la période la plus réussie de l'histoire du club avec quatre titres de Premier League en portant le brassard. Kompany, acheté pour 7 millions de livres de Hambourg en 2008, a signé sa carrière à l'Etihad avec style. Notamment avec une frappe victorieuse et mémorable à distance contre Leicester. Cette victoire a aidé l'équipe de Pep Guardiola à battre Liverpool pour obtenir la couronne la saison dernière."

Le talent hors-norme d'Eden Hazard était également à l"honneur. "Alors que le Belge n'a pas remporté autant de trophées que les autres stars de cette équipe, le talent de l'ancien ailier de Chelsea a émerveillé Stamford Bridge pendant son passage de sept ans. Hazard, 29 ans, a remporté deux fois la Premier League avec les Blues, remportant le joueur de la saison en 2014/15. Il était responsable de plus de la moitié des buts des Londoniens la saison dernière avant de partir au Real Madrid pour un montant allant jusqu'à 150 millions de livres sterling."

Malheureusement, KDB, Philippe Albert ou encore Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ne figurent pas dans ce onze de légende.

Voici l'équipe:

Gardien: Peter Schmeichel (Manchester United)

Défenseurs: Virgil Van Dijk - Nemanja Vidic - Vincent Kompany

Milieux défensifs: David Silva - Patrick Vieira

Milieux offensifs: Eden Hazard - Eric Cantona - Cristiano Ronaldo

Attaquants: Thierry Henry - Sergio Aguero