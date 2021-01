On y retrouve énormément de grands talents. Certains n'ont pas encore eu l'occasion de se faire un nom, comme Sergio Arribas (Real Madrid), mais d'autres ont déjà fait parler d'eux, comme Youssoufa Moukoko (Dortmund) ou Pedri (FC Barcelone). Parmi ces 50 diamants bruts , on retrouve deux Belges, récemment intégrés par Roberto Martinez chez les Diables rouges.Charles De Ketelaere (FC Bruges) est ainsi décrit comme le "joueur clé du Club, qui a failli déjouer les pronostics dans son groupe de Champions League" tandis que Jérémy Doku est vu comme le "nouvel Eden Hazard", grâce à "sa vitesse, ses dribbles explosifs et sa palette technique".Notons que la liste des 50 pépites est rédigée par ordre alphabétique, l'UEFA n'a donc pas pris le risque de faire un véritable classement. Mais Roberto Martinez appréciera toutefois de voir deux de ses hommes retenus dans cette sélection.