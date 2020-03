Même sans jouer, le Diable rouge parvient à entrer dans les livres d'histoire!

Oui, il est possible de détenir des records sans beaucoup jouer. La preuve avec Eden Hazard ! Toujours à l'infirmerie, et ce pour deux à trois mois, le joueur du Real Madrid détient deux records selon la nouvelle étude de l’Observatoire du football. Le CIES a classé les joueurs actuellement actifs au sein des cinq grands championnats européens selon l’âge auquel ils ont atteint les 50, 100, 200 et 300 matchs dans le big-5. Résultats des courses? "Le gardien de Milan AC Gianluigi Donnarumma est en tête des deux premiers classements, tandis qu’Eden Hazard est premier pour les deux derniers" affirme l'étude.

"Eden Hazard détient les records de précocité tant au niveau des 200 que des 300 matchs. Le Belge n’avait que 23 ans lorsqu’il a disputé sa 200ème rencontre dans le big-5. Il est en outre le seul joueur actif dans les cinq grands championnats européens à avoir atteint les 300 présences avant de fêter ses 26 ans. Seuls cinq autres footballeurs ont disputé 300 matchs dans le big-5 avant leurs 27 ans : James Milner, Moussa Sissoko, Iker Muniain, Miralem Pjanic et Cesc Fabregas" conclut le CIES.

Pas sur que cette information console le Diable rouge qui doit toujours ronger son frein après son opération à la cheville.