L'élimination du Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions face à Chelsea a laissé des traces. Très discret tout au long de la rencontre, Eden Hazard est sous le feu des critiques après avoir rigolé quelques instants à peine après l'élimination avec ses anciens coéquipiers chez les Blues.

Depuis plusieurs jours, la presse espagnole s'emballe sur un possible départ du Brainois dès l'été prochain. Et cela va même plus loin que la simple rumeur puisque plusieurs journaux affirment ce samedi que le prix de vente du Diable rouge a déjà été fixé. Selon le journal ABC, Hazard pourrait quitter le Real Madrid contre 50 millions d'euros, lui qui possède encore un contrat jusqu'en 2024. Pour rappel, en 2019, la Casa Blanca avait dépensé plus de 100 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Une somme qui permettrait, en partie, aux Merengues de financer l'éventuelle arrivée de l'attaquant Erling Haaland même si l'opération s'annonce délicate pour un club en difficulté financière, d'autant que le Borussia Dortmund ne compte pas brader son joueur. Selon le journal Marca, le Real Madrid devrait débourser environ 200 millions d'euros pour la pépite norvégienne.