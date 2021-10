Diables rouges: Arthur Theate du voyage à Turin! Diables Rouges F. B. Il pourrait remplacer Jason Denayer, toujours pas à 100%. © BELGA

Arthur Theate, défenseur de Bologne, prend l'avion pour Turin avec l'équipe nationale A pour participer au Final Four contre la France et ensuite contre l'Italie ou l'Espagne. Cela signifie que Jason Denayer n'est pas à 100% ou - pire encore - qu'il est out. Sans doute que Boyata sera au coup d'envoi ce jeudi. Theate s'était déjà entraîné avec les A ce mardi.