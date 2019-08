Y-aura-t-il un Hazard dans le groupe des Diables pour les déplacements à Saint-Marin et en Écosse (6 et 9 septembre) que Roberto Martinez divulguera, ce vendredi, à la mi-journée ?

Touché à la cuisse, Eden va mieux et pourrait renouer avec la compétition en fin de semaine. Mais Thorgan l’a rejoint dans la liste des incertains. Victime d’une blessure aux côtes, le Brainois est annoncé absent "pour quelques semaines" par le Borussia Dortmund. De retour à l’entraînement, Dedryck Boyata a connu quelques douleurs et a déjà déclaré forfait pour ce rassemblement. Au même titre que Timothy Castagne, toujours à l’infirmerie et Vincent Kompany.