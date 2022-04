Depuis un peu plus d'un an, Arthur Theate vit un véritable conte de fées. Titulaire indiscutable avec Ostende la saison dernière pour sa première année en D1 belge et à seulement 19 ans, le Belge n'a pas manqué son passage dans un grand championnat. À Bologne, il n'a fallu que quelques semaines au Liégeois pour devenir le patron de la défense mise en place par Sinisa Mihajlovic. Sans oublier ses débuts effectués avec les Diables face au Pays de Galles en novembre dernier, après avoir fait partie du groupe (sans jouer) lors du Final Four de la Ligue des Nations.

La semaine dernière, les médias italiens annonçaient déjà un intérêt concret de la part de la Juventus et l'AC Milan. Visiblement les rumeurs n'ont pas eu d'emprise sur lui puisque Theate a encore été énorme dans la victoire 2-1 face à l'Inter, deuxième de Serie A, ce mercredi. Le très influent quotidien italien, la Gazzetta dello Sport lui a attribué la note de 7. Personne n'a fait mieux.

Semaine après semaine, celui que l'on surnomme El Leone en Italie, impressionne aux côtés des expérimentés Medel et Soumaoro. Si bien que désormais, il suscite l'intérêt en dehors des frontières italiennes. Selon les informations du Nieuwsblad, le défenseur intéresse plusieurs clubs du top en Allemagne et en Angleterre. Prêté avec obligation d'achat à Bologne, Theate pourrait donc ne pas y faire de vieux os, même si rester dans la cité de la bolognaise est une option selon le quotidien néerlandophone. Malgré sa grosse saison dans la Botte, Theate ne veut pas absolument partir.

D'autant que la Coupe du monde se profile en novembre prochain et que Martinez a déjà annoncé qu'il donnerait sa préférence dans la sélection aux joueurs qui joueront dans leur club. Un transfert dans un club du top pourrait dès lors constituer un risque alors qu'à Bologne il a l'assurance d'être titulaire indiscutable.

D'un autre côté, l'opportunité est belle pour le défenseur et le club de maximiser après cette belle saison. Le club italien devrait fixer le prix du Belge entre 15 et 20 millions d'euros, toujours selon le Nieuwsblad.

En attendant, ce vendredi, Theate et ses équipiers ont rendu visite à leur coach Sinisa Mihajlovic à l'hôpital. Le Serbe est actuellement hospitalisé pour traiter sa leucémie.