Après huit ans passés à Tottenham, Jan Vertonghen a troqué la capitale anglaise pour la capitale portugaise cet été en rejoignant Benfica. Un passage au Portugal salvateur pour le recordman de sélections chez les Diables rouges. Lors du podcast Thuismatch de la VRT, le défenseur a expliqué son choix: "Les négociations en vue de ma prolongation de contrat ont débuté il y a un an et demi. Mais j'ai vite déduit que je ne voulais pas rester en Premier League. Ma femme et moi voulions aller dans le sud: Espagne, sud de l'Italie et Sophie m'a rapidement parlé du Portugal", révèle Vertonghen, qui avoue que sa quête d'un nouveau club a été plus difficile que prévu.

"En janvier de l'année dernière, il n'y avait pas encore beaucoup d'intérêt et cela m'a rendu un peu nerveux. Je ne disputais pas ma meilleure saison et après le confinement est arrivé. L'Euro est tombé à l'eau, mon contrat a expiré et je me suis retrouvé au chômage. Finalement un jour mon manager m'a parlé d'un intérêt de Benfica. J'ai directement rappelé et cela m'a donné un bon sentiment. Benfica voulait me donner un contrat de trois ans, malgré mon âge et ma saison moindre", a expliqué Vertonghen qui a en outre affirmé que le club lisboète serait le dernier de sa carrière, lui qui aura 36 ans à la fin de son contrat dans la capitale portugaise.

Mais avant l'intérêt concret de Benfica, Vertonghen a également eu quelques touches avec des clubs belges: "J'ai eu quelques contacts avec des clubs belges et néerlandais. Je n'ai rien contre les clubs belges, d'autant plus quand on regarde le Club Bruges et le potentiel à Anderlecht, mais je voulais vraiment aller dans le sud de l'Europe."

À Benfica, Sterke Jan a également retrouvé le temps de jeu qu'il n'avait plus lors de sa dernière saison à Tottenham. Mais Vertonghen a révélé pendant l'interview à Sporza que cela n'avait rien à voir avec les choix de José Mourinho: "Je n'ai pas beaucoup joué sous ses ordres mais j'avais vraiment l'impression qu'il me faisait confiance et qu'il comptait sur moi", estime le Diable avant d'expliquer les raisons de son passage sur le banc, "C'était à cause du gros coup que j'avais reçu à la tête en Ligue des Champions contre l'Ajax. Beaucoup de gens ne le savent pas mais j'en ai souffert pendant très longtemps: maux de tête et vertiges. C'est la première fois que j'en parle. Je n'aurai pas dû continuer cette rencontre et au total j'ai souffert pendant neuf mois durant lesquels je n'ai pas pu apporter ce que je voulais."