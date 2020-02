Le souffle de la tempête Ciara n’épargne pas Berlin en ce dimanche d’hiver.

Au lendemain d’une défaite contre Mayence où il a inscrit son deuxième but de la saison, Dedryck Boyata débarque dans un hall d’hôtel de la capitale allemande, où le Hertha effectuait ses mises au vert. L’établissement est situé juste en face du Tiergarten, le zoo qui est l’une des attractions de cette ville où, accompagné de son épouse, Manon, il a posé ses bagages cet été après douze années passées au Royaume-Uni, principalement entre Manchester et Glasgow.

"Ici, cela me rappelle un peu Bruxelles mais en plus grand", sourit-il, heureux. Épanoui aussi. Parce qu’il est sur le point de devenir papa pour la première fois mais aussi parce qu’il se plaît dans cette nouvelle vie. Qui rime avec nouveau défi : "Je voulais découvrir quelque chose de différent, de nouveau, et saisir cette possibilité d’évoluer dans l’un des trois plus grands championnats d’Europe", expose-t-il.

Ce que le défenseur fait, parvenant à se mettre en évidence dans une équipe en difficulté. D’une disponibilité rare, entre éclats de rire et mots plus graves, le Diable s’est longuement confié. Dévoilant sa personnalité méconnue. Et ses ambitions avec la sélection.

Dedryck, après quatre ans au Celtic, vous voilà en Bundesliga. Vous êtes titulaire dans un grand championnat, ce qui est un atout pour les Diables…