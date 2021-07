Après s’être fait un nom en Belgique dès 2019 puis en France depuis la saison dernière, Jérémy Doku a profité de l’Euro pour encore davantage accroître sa cote de popularité. Même s’il n’a disputé que deux rencontres, l’ailier a crevé l’écran dès qu’il en a reçu l’opportunité.

C’est surtout son quart de finale face à l’Italie qui lui a permis de s’illustrer. En plus de provoquer le penalty transformé par Lukaku, le joueur de 19 ans a été le Diable rouge le plus en vue grâce à son explosivité, sa vitesse et ses dribbles qui ont mis le feu à plusieurs reprises dans l’expérimentée défense du futur champion d’Europe.