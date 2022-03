L'époque des Roy Keane, Damian Duff ou encore Robbie Keane est révolue depuis quelques années déjà. Le samedi 26 mars (18h), les Diables affronteront une Irlande qui ne compte pas spécialement de "stars" parmi ses rangs. "The Boys in Green" brillent surtout grâce à leur collectif et leur organisation.

Le sélectionneur Stephen Kenny a dévoilé sa liste dans laquelle on retrouve notamment l'Anderlechtois Josh Cullen, Seamus Coleman (Everton), Matt Doherty (Tottenham) et Caoimhin Kelleher (Liverpool). Celui qui a remplacé Alisson dans les buts des Reds lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre Chelsea a été décrit comme "le meilleur deuxième gardien du monde", par Jürgen Klopp. Alors que les Blues et Liverpool avaient été jusqu'aux tirs au but, Kelleher, en tant que 11e tireur, avait transformé le sien avant que Kepa ne manque le cadre.

Sur le plan offensif, les Diables devront probablement se méfier de Chiedozie Ogbene, le flanc ultra rapide de Rotherham (League One). Michael Obefami, l'attaquant de Swansea n'a pas été sélectionné par contre. Il a beau tourné à un but toutes les 160 minutes en Championship (7 réalisations en 1120'), Kenny n'a pas apprécié le fait qu'il ait récemment refusé une convocation avec l'équipe nationale U21. "Je me vois comme un international senior", avait-il modestement déclaré.

La dernière confrontation entre l'Irlande et la Belgique remonte au 18 juin 2016, en phase de groupes de l'Euro. Les Diables s'étaient imposés 3-0, grâce à un doublé de Romelu Lukaku et un but d'Axel Witsel.

La sélection irlandaise :

Gardiens : Caoimhin Kelleher (Liverpool), Gavin Bazunu (Portsmouth, en prêt de Manchester City), Mark Travers (Bournemouth).

Défenseurs : Seamus Coleman (Everton), Matt Doherty (Tottenham), Ryan Manning (Swansea), James McClean (Wigan), Shane Duffy (Brighton), John Egan (Sheffield United), Nathan Collins (Burnley), Dara O'Shea (West Bromwich Albion), Darragh Lenihan (Blackburn).

Milieux : Conor Hourihane (Sheffield United, en prêt d'Aston Villa), Josh Cullen (Anderlecht), Jeff Hendrick (QPR, en prêt de Newcastle United), Jayson Molumby (West Bromwich Albion, en prêt de Brighton), Alan Browne (Preston), Jason Knight (Derby), Mark Sykes (Oxford United).

Attaquants : Callum Robinson (West Bromwich Albion), Troy Parrott (MK Dons, en prêt de Tottenham Hotspur), Will Keane (Wigan), Scott Hogan (Birmingham), Chiedozie Ogbene (Rotherham United), Connor Ronan (St. Mirren, en prêt de Wolverhampton).

Le onze possible face à la Belgique (3-4-2-1) : Bazunu ; Collins, Duffy, Egan ; Coleman, Cullen, Hendrick, Doherty ; Ogbene, Knight ; Robinson.