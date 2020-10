Une défaite à Reykjavik, conjuguée à une victoire française en Croatie, fera perdre à la Belgique sa première place au prochain classement FIFA. Après le partage en amical contre la Côte d'Ivoire (1-1) jeudi et la défaite contre l'Angleterre (2-1) dimanche, les Diables affichent virtuellement 1760,85 points au compteur.

La France, championne du monde, suit de près avec 1745,79 unités après une large victoire contre l'Ukraine (7-1) en amical et un partage contre le Portugal (0-0) en Ligue des Nations dimanche.

Si les Bleus venaient à s'imposer mercredi en Croatie, ils compteraient 1751,78 points, plus que le total des Diables en cas de défaite belge en Islande (1749,49).

Les Diables Rouges sont en tête du classement FIFA depuis le 20 septembre 2018 après l'avoir déjà occupée entre novembre 2015 et mars 2016. Seules trois nations ont conservé cette position plus longtemps que la Belgique: le Brésil, l'Espagne et l'Allemagne.