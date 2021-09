On pourrait féliciter les Biélorusses qui ont pris huit fois moins de buts contre la même équipe en l’espace de six mois. On pourrait évoquer le charme désuet du très soviétique stade de Kazan. On pourrait frémir à l’idée de retrouver un jour des ambiances Covid comme celle de mercredi soir au bord de la Volga. Mais ce match n’avait que deux intérêts : confirmer notre arrivée future au Qatar et, surtout, juger les réservistes des Diables dans un contexte de compétition.