C’est le meilleur client que j’aie vu de ma carrière en interview."

La remarque est signée par notre confrère français du journal L’Équipe, média qui a pourtant été (gentiment) égratigné par Meunier durant la conférence de presse de ce mercredi. On peut difficilement lui donner tort. C’est toujours avec un grand plaisir qu’on découvre que Thomas Meunier est le joueur envoyé devant les journalistes par la fédération. Car on sait que le fond et la forme de ses réponses déçoivent rarement.