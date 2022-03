Aucun joueur de plus de cinquante sélections ne jouera contre l'Irlande et le Burkina-Faso. Siebe Van der Heyden (Union) est finalement le seul à connaître une première sélection. De quoi faire plusieurs déçus.



Titulaire indiscutable à Bruges, Mats Rits est monté en puissance chez les Blauw en Zwart depuis son arrivée en 2018. Pourtant, le joueur n'a jamais reçu de présélection avec les Diables. Et ce malgré quelques prestations XXL en Ligue des champions, avec notamment un but contre Leipzig cette saison.