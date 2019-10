On l'avait quitté blessé à la cuisse, forcé de rester sur la touche, alors qu'il était rapidement parvenu à gratter une place de titulaire sur l'aile gauche de Brighton. Sorti de l'infirmerie la semaine dernière, Leandro trossard n'avait pas décollé du banc lors de la défaite concédée à Aston Villa. La donne était pourtant différente lors de la réception d'Everton ce samedi.

Entré à la 65e minute, l'ancien Genkois s'est montré décisif dès son match de retour, alors qu'il n'avait plus disputé la moindre rencontre depuis fin août. Alors qu'on disputait les arrêts de jeu, c'est lui qui centrait et poussait Lucas Digne à la faute. Le but contre son camp du Français offrait trois points aux Seagulls. Une victoire importante pour un club actuellement douzième du championnat, mais qui se montre encore un peu trop irrégulier pour se stabiliser dans le ventre mou de la Premier League.

Ce succès fait même doublement du bien au moral, quand on sait que lors de la journée précédente, Brighton avait perdu dans des circonstances quasi similaires à Villa Park. "C'était vraiment dur à avaler, mais cela rend ces trois points d'autant plus appréciables", a expliqué Leandro sur le site du club. "On a fait preuve d'une excellente mentalité pour retourner la situation en notre faveur, d'autant plus qu'Everton possède des joueurs de grande qualité."





Plus tôt dans la rencontre, Trossard aurait même pu marquer, s'il était parvenu à mieux contrôler un ballon mal repoussé par Jordan Pickford. Son compteur restera bloqué à un but, mais qu'importe, le joueur de vingt-quatre ans a connu un retour aux affaires intéressant.

Un véritable soulagement pour l'international. "Ce n'était évidemment pas facile d'être blessé, c'est même le pire sentiment qui existe pour un joueur, celui qu'on ressent quand on regarde les autres jouer depuis la tribune", a-t-il poursuivi. "Mais j'ai fait ce que je devais faire: travailler d'arrache-pied et je suis ravi d'être de retour afin d'aider l'équipe." Trossard s'est également réjoui d'être revenu assez vite compte tenu de l'importance de sa blessure aux ischio-jambiers. "Mon processus de revalidation s'est bien déroulé et je me sens bien", a-t-il indiqué.

Mais maintenant que tout cela est derrière lui, il s'agit de reconquérir sa place dans le onze de Graham Potter, alors que l'Euro 2020 se rapproche tout doucement. "Je veux débuter les matches, maintenant, comme tous les joueurs. Je pense qu'on méritait plus de points à ce stade de la compétition étant donné nos performances, et peut-être qu'on aurait pu espérer être plus haut dans le tableau. Mais on croit beaucoup en nous pour le prochain match qui se joue à domicile (contre Norwich, Ndlr) et on veut un résultat positif à nouveau. (...) Tout le groupe estime qu'on peut pas mal capitaliser sur ce résultat acquis face à Everton."

Cela passera par plus de régularité, pour une équipe portée vers l'avant et qui tient à développer un football attrayant. "C'est ce que le coach nous demande, de créer des opportunités", complète Trossard. "Et cela correspond bien à mon style de jeu. Espérons que cela continue."