Toujours invaincu en qualifications pour les grands tournois à la tête des Diables rouges, Roberto Martinez avait le sentiment du devoir accompli. Il savourait cette statistique. Et il était également satisfait de la performance de ses joueurs, même s’ils ont été mis en difficulté. "Je suis content", explique le coach. "On a joué avec des joueurs qui n’ont pas énormément d’expérience internationale mais il y avait un bon tempo. On a parfois eu le contrôle Et on a marqué un but. Bien sûr, on a encaissé un but évitable et l’intensité n’était plus la même après la pause. Mais l’attitude était excellente, on a été bons dans les deux rectangles. J’ai vu une équipe, un groupe uni sur la pelouse. On a joué un match avec beaucoup d’intensité dans lequel on a beaucoup appris. Et je suis également content de la montée au jeu des remplaçants."

Le sélectionneur national a également commenté la première cape d’Arthur Theate. Et il se veut encourageant. "C’est un joueur qui a beaucoup de caractère. Il aime les duels, il était bon dans l’agressivité et dans l’intensité. Il a eu un moment plus compliqué avec ce ballon dans le rectangle sur le but gallois mais c’est un jeune joueur. Il peut être fier de ses débuts. C’est comme cela qu’on acquiert de l’expérience."

Elle s’acquiert aussi en jouant aux côtés de garçons comme Kevin De Bruyne, capitaine du soir. "Il a eu une énorme influence sur le match. C’est important d’avoir des joueurs qui ont un tel leadership. Il a fait preuve de beaucoup de maturité."