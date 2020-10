Les Diables se sont entraînés en Islande ce mardi soir. Et si l’équipe belge compte plusieurs blessés, les Islandais vivent des moments encore plus difficiles.

De nombreux cadres de l’équipe sont retournés dans leur club et le coach Erik Hamren et tout son staff ont été mis en quarantaine. Ils ne pourront pas assister au match.

"Dommage pour l’Islande", a dit Roberto Martinez. "On espère qu’il n’y aura pas de conséquences pour eux".

Il a rassuré ceux qui craignaient une annulation de la rencontre. "Ce ne sera pas le cas. Les règles de l’UEFA sont strictes et poussent à jouer le match. On veut amener un maximum de joie aux fans de foot en suivant les avis médicaux et sanitaires."

Les Islandais s’attendent à une large défaite face aux Belges vu le passif et la situation. Axel Witsel met en garde : " Ils jouent très bas et agressifs. Nous devrons être concentrés durant 90 minutes et restent patients."

Et Martinez d’ajouter : "Ce ne sera pas une victoire assurée. Les joueurs islandais seront frais. Nous avons aussi des joueurs importants qui sont absents."