Combien de joueurs seront appelés par Roberto Martinez ce mercredi midi ? C’est l’une des grandes questions. Mais on imagine déjà que la liste sera encore plus longue que d’habitude, avec potentiellement plus d’une trentaine d’appelés.

Bien sûr, il sera difficile de faire plaisir à tout le monde. Mais cette fenêtre de Ligue des nations sera l’une des dernières occasions pour le sélectionneur de tester certains joueurs avant la Coupe du monde au Qatar. Elle survient aussi à la fin d’une éprouvante saison qui a épuisé - tant physiquement que mentalement - pas mal de cadres. Voici à quoi il faut s’attendre.