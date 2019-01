Ce but victorieux, dans les arrêts de jeu du match de 1/8eme de finale contre le Japon, alors que les Belges étaient menés 0-2, a procuré des frissons a tout un pays.





Les votants n'ont pas oublié toute l'émotion qu'a procurée ce but dans les derniers instants de la rencontre.





Au total, 4744 ont donné leur avis. 72% d'entre eux ont voté pour le but de Chadli. Vient ensuite la réalisation de Kevin de Bruyne contre le Brésil en quart de finale (17% des suffrages). Deux buts de de Dries Mertens (contre Panama et les Pays-Bas) et un autre de Romelu Lukaku (contre Panama également) complète le top 5.