Dimata frappe déjà un grand coup à l'Espanyol Barcelone Diables Rouges Simon Hamoir

Le joueur prêté par Anderlecht a offert la victoire dans le match au sommet de D2.



Voilà la libération et la fin de 175 jours de disette pour Nany Dimata. Avant son départ vers l’Espagne, il n’avait plus inscrit le moindre but depuis le 23 août. C’était lors de la 3e journée de Pro League face à Mouscron. Mais la galère semble désormais oubliée.



(...)