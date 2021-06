Dimitri Bulykin n'a joué qu'une saison à Anderlecht, enchaînant les prêts avant de partir à l'Ajax. Mais il a toutefois eu le temps de voir éclore un certain Romelu Lukaku, dont il nous a parlé en marge d'une longue interview qu'il nous a accordée à la veille de Belgique-Russie.



Dmitri, serez-vous au stade ou dans le studio pour le match contre vos ex-coéquipiers Lukaku (Anderlecht) et Alderweireld et Vertonghen (Ajax) ?

"Je ne sais pas encore si je ferai le déplacement de Moscou. En train à grande vitesse, on fait les 650 kilomètres en trois heures. On m’a demandé d’aller à Saint-Pétersbourg pour le programme Les Légendes de l’équipe nationale russe. Je suis encore en contact avec les trois Belges que vous citez, via les réseaux sociaux. Surtout quand ils sortent un gros match ou obtiennent un beau résultat - comme Lukaku quand il a remporté le titre à l’Inter -, je leur envoie un message. Je vais les contacter à l’occasion de ce match, mais j’attendrai que la rencontre soit finie (rires)."

Lukaku est dans la forme de sa vie. Vous vous êtes entraîné avec lui quand il avait 15 ans.

"Il avait quand même 17 ans à cette époque, non ?"

En 2008 ? Non, 15 ans.

"C’est vrai ? Il avait déjà un corps d’adulte. Il n’a fait que progresser depuis lors. S’il marque aussi facilement à cet Euro qu’en Serie A et que la Belgique atteint au moins les demi-finales, il peut devenir le meilleur joueur du tournoi. Mais, nous aussi, on a un très bon avant-centre en la personne de Dzyuba. C’est aussi un buteur ! (NdlR : 29 buts en 52 matchs avec la Russie)"





