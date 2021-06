Trois matchs, trois premiers souvenirs et une première victoire pour Dion Cools (25 ans). International belge chez les jeunes, le défenseur porte les couleurs de la Malaisie chez les A et profite de cette nouvelle aventure. Pas au pays, "malheureusement", mais à Dubaï. Une destination qui fait rêver… sauf quand on est enfermé à l’hôtel. "Nous sommes dans une bulle et nous ne pouvons pas quitter l’hôtel sans réaliser de test PCR. Nous restons donc principalement à l’hôtel où, heureusement, il y a une piscine." Dehors, le mercure dépasse allègrement les 40 degrés. "Et même mes équipiers, pourtant largement plus habitués à la chaleur que moi, ont du mal. On s’entraîne d’ailleurs en soirée car c’est trop risqué en journée."

Comment s’est déroulée votre arrivée ?

"J’avais un peu peur, je l’avoue. Je suis quand même à moitié européen. Je suis né en Malaisie et j’y allais tous les deux ou trois ans en famille, mais là ce sont des Malaisiens qui ont toujours vécu là. Il y a d’autres joueurs binationaux comme moi. Un Australien, un Canadien et même un Gambien. J’avoue avoir plus rapidement pris mes marques auprès d’eux. Les Malaisiens parlent très bien anglais mais je peux discuter plus sérieusement avec ceux pour qui c’est la langue maternelle."