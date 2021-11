1. Depuis quand deux Brugeois n’avaient pas été titulaires simultanément ?

Cela s’est déjà produit en 2021, le 30 mars lors de la victoire contre la Biélorussie (8-0), soit il y a 14 matchs. Mais cela reste relativement rare puisque Courtois laisse rarement sa place, que Mechele n’a droit qu’à des miettes et que Vanaken commence seulement à se faire une place de choix dans l’esprit de Roberto Martinez. À noter qu’en novembre 2020, il y a même eu trois joueurs du FC Bruges titulaires lors de la victoire amicale contre la Suisse (2-1) avec Mignolet, Mechele et Vanaken.

2. Boyata avait-il déjà été le défenseur belge le plus âgé au coup d’envoi en match officiel ?

Non. C’était certes déjà arrivé en amical, contre la Côte d’Ivoire en octobre 2020 (1-1) où il formait le trio défensif avec Vanheusden et Mechele, mais jamais en match officiel. Il a toujours été accompagné par au moins un des tauliers, actuels ou anciens, à savoir Vertonghen, Alderweireld, Vermaelen et/ou Kompany.

3. À quand remonte le dernier capitanat de Kevin De Bruyne ?

On pensait que Witsel porterait le brassard, ce mardi à Cardiff, mais c’est le maestro de City qui l’a serré autour de son biceps. Il faut remonter au 11 octobre 2020 pour voir De Bruyne capitaine au coup d’envoi d’un match avec la Belgique. Résultat : une défaite en Ligue des Nations en Angleterre (2-1).

4. De quand date le dernier but d’Origi en Diable ? Sa titularisation au pays de Galles était une surprise… et une chance pour lui de perturber (un chouïa) la hiérarchie de Martinez pour le poste de n°9. Divock Origi n’a marqué ni point ni but avant sa sortie sur blessure (58e). Sa dernière rose avec les Diables remonte à novembre 2014, face à l’Islande (3-1). Sept ans. Une éternité.