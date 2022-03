Enfin le bout du tunnel pour Divock Origi? Cantonné à un rôle de remplaçant depuis son arrivée à Liverpool, l'attaquant devrait signer un contrat en faveur de l'AC Milan. C'est ce qu'affirme le toujours très bien informé Nicolo Schira sur Twitter. "Divock Origi arrive à l'AC Milan en tant que joueur libre", a-t-il commencé. "Les différentes parties ont trouvé un accord pour un contrat de quatre ans avec un salaire de 3,5 millions d'euros par an. L'attaquant belge avait trois offres de clubs de Premier League et une autre provenant de Bundesliga. Mais il a choisi le Milan. Tout est confirmé et c'est l'heure de la paperasse."

Une information confirmée par Calciomercato qui estime que c'est Maldini en personne qui a poussé lors des négociations. "Origi est un choix personnel et précis de Paolo Maldini. Le directeur sportif croit en ses qualités tandis que le Belge a déjà communiqué à Liverpool son intention de ne pas renouveler son contrat."

Le Diable rouge n'est pas la seule piste des Rossoneri selon la Gazzetta dello Sport. Scamacca est également ciblé par les dirigeants. Mais la différence entre les deux est strictement financière. En effet, l'attaquant de Sassuolo est estimé à 40 millions d'euros. Un prix assez élevé pour un club qui a eu l'habitude de recruter des joueurs à moindres coûts ces dernières années.

Depuis son arrivée chez les Reds, l'ancien Lillois de 26 ans a inscrit 40 buts et distribué 17 caviars en 171 rencontres. Dont certains en tant que supersub qui sont restés dans les mémoires des supporters. Comme celui contre Everton dans les arrêts de jeu ou celui contre le Barça en demi-finale de Ligue des champions. Ce qui lui a valu d'être qualifié comme "une véritable légende de Liverpool" par Jurgen Klopp en personne.

Cette saison est une nouvelle fois difficile pour Origi. En effet, il n'a disputé que 14 rencontres pour cinq goals et trois passes décisives. Ce qui fait de lui le Diable avec le ratio le plus efficace en étant décisif toutes les 67 minutes.

On attend désormais l'officialisation du transfert. Une chose est certaine, si ce transfert se concrétise à l'AC Milan, l'attaquant devra poursuivre un seul objectif: devenir titulaire. Lui qui n'a plus connu cette sensation sur une saison complète depuis son prêt à Wolfsburg en 2017/2018.