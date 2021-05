Personne n'a oublié Eden Hazard au LOSC. En 2011, c'est grâce à lui que Lille avait été champion de France. Et ce notamment via un goal stratosphérique contre Marseille.

Placé à 35 mètres du goal, Eden prend le ballon et envoie une véritable bombe qui vient se loger sous la barre d'un Steve Mandanda pantois. A l'époque, le commentateur Grégoire Margotton n'a même pas eu le temps de réagir: "Ho la frappe... Ho la frappe d'Eden Hazard exceptionnel !" s'est exclamé en deux temps le journaliste sur Canal +.

Le 18 mai dernier, ce but a eu dix ans. Ce qui ne rajeunit pas Eden Hazard qui avait encore le statut de pépite du football mondial à l'époque. A son image, le Branois n'a pas réalisé tout de suite que ce geste allait faire le tour du monde: "Sur le coup, j’étais content d’ouvrir le score, car c’était un but important dans un match important. Mais je ne me suis pas dit que j’avais marqué un but de fou. Ce n’est qu’après, en le revoyant cent-cinquante fois que j’ai vu à quel point il était dingue."





Le suspense est total en Ligue 1 cette saison. Lille possède un petit point d'avance sur le PSG avant cette dernière journée. Ce qui signifie que les Nordistes seront champions en cas de victoire ce dimanche à Angers. Pour Hazard, cette performance serait exceptionnelle. "Honnêtement, s’ils sont champions cette saison, ce serait encore mieux que nous en 2011, car il y a maintenant le PSG version Qatar, ce qui rend ce championnat encore plus difficile à remporter."