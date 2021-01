Quelques semaines avant le terrible accident, Nesu et Utrecht avaient affronté le Liverpool de Milan Jovanovic en Europa League. © Belga

En 2011, alors que Dries Mertens s'apprêtait à quitter Utrecht pour le PSV Eindhoven, il voit l'un de ses équipiers se blesser gravement à l'entraînement: le Roumain Mihai Nesu. L'arrière gauche du club a payé au prix fort une mauvaise chute après un "tacle normal, comme il y en a des centaines à l'entraînement", comme l'avait décrit Dries Mertens lui-même à Sport-Foot Magazine."Mihai est mal retombé et une ambulance l'a pris en charge. Il ne pouvait plus bouger mais cela ne nous empêchait pas de penser qu'il rejouerait vite." Il n'en sera rien puisque la moelle épinière du joueur était touchée. Nesu est paralysé depuis ce jour-là et vit en fauteuil roulant.Suite à cet accident, Dries Mertens et Mihai Nesu se sont rapprochés. Le Diable rouge soutient d'ailleurs financièrement la fondation du joueur. "Grâce à cette fondation et à sa foi, il a trouvé une nouvelle énergie" avait expliqué Mertens à nos confrères.Et en ce début d'année, une bonne nouvelle est arrivée pour Mihai et sa famille. A force de persévérance, l'ancien joueur est désormais capable de se nourrir de façon autonome, comme le montre cette vidéo.