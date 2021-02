Non, Charly Musonda Jr ne sera pas aligné avec Chelsea ce dimanche dans le choc contre Manchester United. Il n’est même pas certain que l’attaquant belge retrouve un jour une place dans l’effectif des Blues. En revanche, ce qui est sûr, c’est qu’il se battra pour tenter d’y arriver, comme il le fait désormais depuis plus de deux ans et demi.