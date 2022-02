Vinicius Jr a fait de la résistance mais plutôt dans un rôle de soliste. De retour sur la pelouse six mois après sa dernière apparition, Gareth Bale a été isolé en pointe. Sans Luka Modric (qui n’est monté que pour les 15 dernières minutes) et Karim Benzema (toujours blessé et absent de la feuille de match), les Merengues semblaient perdus et peu inspirés. Si bien qu’ils n’ont ramené qu’un point de Villarreal. Attention : le FC Séville n’est plus qu’à quatre points…

De son côté, Eden Hazard n’a eu droit qu’à dix petites minutes pour tenter de faire la différence. Étonnant et, surtout, significatif vu le contexte de la partie. À qui Carlo Ancelotti a-t-il préféré faire appel pour tenter de débloquer la situation ? Luka Jovic et Rodrygo. C’est dire à quel point le Diable, qui avait marqué un but salvateur en Coupe du Roi fin janvier, a reculé dans la hiérarchie à Madrid. Thibaut Courtois, lui, a au moins pu garder ses filets inviolés. Le gardien s’est même illustré sur un essai de Gerard Moreno juste avant la pause.

Toujours est-il que la prestation du leader de la Liga n’a pas spécialement rassuré avant le déplacement au Paris SG en Ligue des champions, prévu ce mardi. Si Hazard souhaitera forcément avoir droit à davantage de temps de jeu, Ancelotti espérera surtout pouvoir compter sur le retour de Benzema.