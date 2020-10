Jeudi, l'équipe nationale masculine de football affrontera la Côte d'Ivoire au stade Roi Baudouin (20h45).

Plus tôt en conférence de presse, l'Espagnol avait précisé que seuls les joueurs qui entreront en ligne de compte pour le match de jeudi soir seraient présents à l'entraînement. Mercredi, Jens Teunckens a remplacé le gardien d'Anderlecht Hendrik Van Crombrugge, dont la femme est sur le point d'accoucher. Les deux autres gardiens présents étaient Simon Mignolet, qui débutera jeudi, et Davy Roef, remplaçant de Koen Casteels.

Du côté des défenseurs, Sebastiaan Bornauw, Dedryck Boyata, Brandon Mechele et Zinho Vanheusden étaient de la partie, comme les médians Leander Dendoncker, Hans Vanaken, Alexis Saelemaekers, Joris Kayembe et Timothy Castagne. Jérémy Doku, Dodi Lukebakio, Divock Origi, Leandro Trossard, Yari Verschaeren, Michy Batshuayi et Christian Benteke étaient aussi présents mercredi sur le terrain du Proximus Basecamp, à Tubize. Roberto Martinez a sélectionné 33 joueurs pour ce triptyque.

Parmi eux, cinq nouveaux: Bornauw, Kayembe, Lukebakio, Saelemaekers et Vanheusden. Bornauw, Saelemaekers et Vanheusden ne seront normalement disponibles que pour le match amical, car il est prévu qu'ils rejoignent ensuite les espoirs, qui essaient de se qualifier pour l'Euro U21. Après avoir affronté les Éléphants, les Diables disputeront deux matchs de Ligue des Nations, en Angleterre (dimanche 11 octobre à Londres) et en Islande (mercredi 14 octobre à Reykjavik)