De Hazard à Modric en passant par Lukaku et Vermaelen, on refait le match à travers 4 questions.

1. Combien de matchs sans Eden Hazard, les Diables ont-ils joué ?

Dix-neuf mois après sa dernière apparition sous le maillot noir-jaune-rouge, le 19 novembre 2019, Eden Hazard a reporté la tunique des Diables et récupéré le brassard, que Lukaku lui a rendu spontanément. Entre ces deux moments, il a manqué douze rencontres internationales, toutes disputées cette saison. Sa plus longue absence depuis ses débuts, en novembre 2008, évidemment.

2. Combien de joueurs en activité ont marqué plus que Romelu Lukaku en sélection dans le monde ?

Auteur de sa 60e réalisation en 93 capes dimanche, Romelu Lukaku conforte sa place dans le top 10 des meilleurs buteurs de sélection en activité dans le monde. Il n’y a que huit attaquants qui le devancent. Le 8e, Zlatan Ibrahimovic - blessé et qui ne participera pas à l’Euro - n’est qu’à deux longueurs. Loin devant, Ronaldo en a inscrit 103. À titre de comparaison, CR7 avait 31 ans quand il a marqué son 60e et Messi, 30 ans. Lukaku en a 28.

3. Combien de minutes Vermaelen a-t-il disputé en Diables depuis 18 mois ?

Après avoir disputé 45 minutes en mars contre le pays de Galles, Thomas Vermaelen a à nouveau eu droit à une mi-temps. C’est seulement la deuxième fois depuis novembre 2019 qu’il porte le maillot belge, la faute à de nombreuses blessures et absences liées au Covid. Soit un total de 90 minutes.

4. Qui avait l’équipe la plus vieille ?

Si les Diables sont considérés comme une équipe "vieillissante", que dire de la Croatie ? Dimanche, le onze de départ choisi par Roberto Martinez avait tout juste 29 ans de moyenne d’âge contre… 29 ans et 1 mois pour celui de Zlatko Dalic. Pas un seul des 22 titulaires avait moins de 24 ans. Le joueur le plus âgé sur la pelouse était Luka Modric (35 ans et 9 mois).